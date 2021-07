LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi tiro con l’arco in DIRETTA: Mauro Nespoli ci prova nel tabellone individuale (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca del bronzo di Lucilla Boari – Le dichiarazioni di Mauro Nespoli – I favoriti gara per gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, riservata alla fase finale della competizione individuale maschile. Assegnati i primi quattro titoli alla Corea del Sud, quest’oggi Kim Woojin avrà il difficile compito di prolungare ulteriormente la striscia di imbattibilità (al ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca del bronzo di Lucilla Boari – Le dichiarazioni di– I favoriti gara per gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultima giornata delconai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, riservata alla fase finale della competizionemaschile. Assegnati i primi quattro titoli alla Corea del Sud, quest’oggi Kim Woojin avrà il difficile compito di prolungare ulteriormente la striscia di imbattibilità (al ...

