LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: incertezza in finale, Prskavec favorito (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.34 PARTE Prskavec!! SI DECIDONO LE MEDAGLIE!! 9.33 ERRORACCIO ANCORA DI NEVEU NEL finale! PERDE UN’ETERNITA’!! Addirittura è sesto! Grigar sicuro almeno dell’argento, medaglia anche per il tedesco Aigner. 9.31 Sbaglia Neveu che prende due secondi di penalità all’ottava porta! Solo 58 centesimi di ritardo da Grigar. 9.29 99.12 per Smolen! Ha perso tantissimo alla penultima porta dovendo risalire! Giù dal podio sicuramente l’americano, è già sicuro della medaglia lo slovacco Grigar. Adesso tocca al transalpino Boris Neveu, poi Jiri Prskavec. 9.27 In partenza il ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.34 PARTE!! SI DECIDONO LE MEDAGLIE!! 9.33 ERRORACCIO ANCORA DI NEVEU NEL! PERDE UN’ETERNITA’!! Addirittura è sesto! Grigar sicuro almeno dell’argento, medaglia anche per il tedesco Aigner. 9.31 Sbaglia Neveu che prende due secondi di penalità all’ottava porta! Solo 58 centesimi di ritardo da Grigar. 9.29 99.12 per Smolen! Ha perso tantissimo alla penultima porta dovendo risalire! Giù dal podio sicuramente l’americano, è già sicuro della medaglia lo slovacco Grigar. Adesso tocca al transalpino Boris Neveu, poi Jiri. 9.27 In partenza il ...

