"Istigazione al suicidio". Morte di Giuseppe De Donno, indiscrezioni dalla procura: ecco su che cosa si indaga (Di venerdì 30 luglio 2021) No, il caso della Morte di Giuseppe De Donno non è ancora chiuso. In primis perché oggi, venerdì 30 luglio, verrà effettuata l'autopsia sul corpo del pneumologo, trovato senza vita nella sua casa di Eremo di Curtatone lo scorso martedì mattina, un atto disposto dalla procura e necessario nell'ambito delle indagini. De Donno, lo si ricorda, era il padre della contestata terapia del plasma iperimmune per curare i malati di coronavirus (recentemente era tornato a fare il medico di base a Porto Mantovano). Anche a causa dei tempi dell'autopsia, il funerale del medico non potrà essere ...

