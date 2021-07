Incendi a Catania | case evacuate e lido distrutto Riaperto l' aeroporto

(Di venerdì 30 luglio 2021)brucia per il caldo e il soffocante vento africano e per le fiamme che alimentano diversi. La zona maggiormente colpita è quella nel rione Fossa Creta dove diverse famiglie sono state ...

AGI/Vista - Sicilia nella morsa delle fiamme. Tra le località più colpite la città di. Nelle immagini l'incendio che si è sviluppato a via Palermo, alle porte della città. / Vigilfuoco TvIl capo dipartimento della Protezione civile, Salvo Cocina, ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie per l'emergenzanon solo ama in diverse province in Sicilia., ...Sicilia nella morsa del caldo e degli incendi. E il fuoco, spesso doloso e alimentato dal caldo record che non allenterà la sua morsa fino al 6 agosto, lascia dietro di sé distruzione ...Brucia da oltre 24 ore la Sicilia. E il fuoco, spesso doloso e alimentato dal caldo record che non allenterà la sua morsa fino al 6 agosto, lascia dietro di sé distruzione e terrore. Da Palermo a Cata ...