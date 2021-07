I Cammini di Orazio: ecco i percorsi per il la Trekking Baronia Marathon (Di venerdì 30 luglio 2021) Quattro itinerari adatti ad ogni esigenza per scoprire le meraviglie della verde Irpinia. Sono stati resi noti i quattro percorsi tra cui si potrà scegliere per partecipare, domenica 8 agosto, alla prima edizione della Trekking Baronia Marathon, organizzata e promossa dalla Pro Loco Vallesaccarda, assieme ad altre associazioni ed enti, nell’ambito del progetto “I Cammini di Orazio”. L’itinerario completo si snoda lungo un percorso complessivo di 42 km, realizzabile ufficialmente entro una durata massima di 12 ore con arrivo a Scampitella attraverso i sentieri collinari ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 luglio 2021) Quattro itinerari adatti ad ogni esigenza per scoprire le meraviglie della verde Irpinia. Sono stati resi noti i quattrotra cui si potrà scegliere per partecipare, domenica 8 agosto, alla prima edizione della, organizzata e promossa dalla Pro Loco Vallesaccarda, assieme ad altre associazioni ed enti, nell’ambito del progetto “Idi”. L’itinerario completo si snoda lungo un percorso complessivo di 42 km, realizzabile ufficialmente entro una durata massima di 12 ore con arrivo a Scampitella attraverso i sentieri collinari ...

