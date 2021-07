Huawei lancia due nuovi top di gamma in Cina, P50 e P50 Pro. Arrivano con HarmonyOS ma senza 5G (Di venerdì 30 luglio 2021) Huawei ha presentato i suoi nuovi top di gamma P50 e P50 Pro che saranno lanciati, al momento, solo sul mercato cinese. I dispositivi avranno per la prima volta a bordo il sistema HarmonyOS, ma Huawei è costretta a rinunciare al 5G: SoC Kirin solo sui primi esemplari, poi Qualcomm.... Leggi su dday (Di venerdì 30 luglio 2021)ha presentato i suoitop diP50 e P50 Pro che sarannoti, al momento, solo sul mercato cinese. I dispositivi avranno per la prima volta a bordo il sistema, maè costretta a rinunciare al 5G: SoC Kirin solo sui primi esemplari, poi Qualcomm....

Advertising

Digital_Day : I nuovi smartphone top di gamma di Huawei arrivano in Cina tra rinunce forzate e la sfida costituita dal lancio di… - 1italiano1 : Huawei lancia i nuovi smartphone P50 ma solo in Cina. Sono i primi telefonini con Harmony OS 2, sostituto di Androi… - fisco24_info : Huawei lancia i nuovi smartphone P50 ma solo in Cina: Sono i primi telefonini con Harmony OS 2, sostituto di Android - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Huawei lancia i nuovi smartphone P50 ma solo in Cina) è stato pubblicato su Carlo Mauri -… - glooit : Huawei lancia i nuovi smartphone P50 ma solo in Cina leggi su Gloo -