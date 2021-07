Horizon Forbidden West si farà attendere? Possibile rinvio al 2022 (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel febbraio di quest'anno, l'insider e giornalista Anton Logvinov (che ha svelato in anticipo la versione PC di Horizon Zero Dawn) credeva che Horizon Forbidden West potesse essere rinviato. Sony e Guerrilla Games hanno rivelato filmati di gameplay per il titolo, ma mentre lo sviluppo è sulla buona strada, non c'è ancora una data di uscita precisa per quest'anno. Secondo Jeff Grubb di GamesBeat il gioco potrebbe arrivare il prossimo anno, come affermato nel suo recente show Giant Bomb. Il giornalista avrebbe sentito parlare di un rinvio al 2022, mentre il prossimo State of Play potrebbe ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel febbraio di quest'anno, l'insider e giornalista Anton Logvinov (che ha svelato in anticipo la versione PC diZero Dawn) credeva chepotesse essere rinviato. Sony e Guerrilla Games hanno rivelato filmati di gameplay per il titolo, ma mentre lo sviluppo è sulla buona strada, non c'è ancora una data di uscita precisa per quest'anno. Secondo Jeff Grubb di GamesBeat il gioco potrebbe arrivare il prossimo anno, come affermato nel suo recente show Giant Bomb. Il giornalista avrebbe sentito parlare di unal, mentre il prossimo State of Play potrebbe ...

Advertising

Medeapm : RT @Eurogamer_it: #HorizonForbiddenWest arriverà nel 2022? - Dario5_3 : RT @InstantGamingIT: Horizon: Forbidden West potrebbe essere rimandato al 2022, secondo Jeff Grubb - InstantGamingIT : Horizon: Forbidden West potrebbe essere rimandato al 2022, secondo Jeff Grubb - Tech_Gaming_it : L'insider Jeff Grubb su Reddit afferma di aver sentito che Horizon Forbidden West 2 verrà rimandato al 2022 con uno… - salhofolinas : rumor in tl su horizon forbidden west rimandato al 2022 voi a me queste cose non le dovete far vedere ok?? -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Forbidden Horizon Forbidden West potrebbe essere a un passo dal rinvio Sembra che Horizon Forbidden West possa essere spostato ancora in una nuova finestra di lancio che slitta fino al 2022 . A diffondere la voce è un noto insider e giornalista, Jeff Grubb , il quale riferisce che ...

Playstation 5 supera le 10 milioni di unità vendute Guardando al futuro, la gamma di giochi provenienti dai Playstation Studios include un nuovo capitolo di God of War di Santa Monica Studios, Gran Turismo 7 di Polyphony Digital e Horizon Forbidden ...

Horizon Forbidden West potrebbe essere a un passo dal rinvio Tom's Hardware Italia Horizon Forbidden West si farà attendere? Possibile rinvio al 2022 Horizon Forbidden West potrebbe essere rinviato al prossimo anno secondo Jeff Grubb. Un nuovo State of Play sarebbe in programma a settembre.

Horizon Forbidden West rinviato? “Girano delle voci” Secondo il giornalista Jeff Grubb, Horizon Forbidden West potrebbe essere stato rinviato al 2022: "girano delle voci" piuttosto insistenti.

Sembra cheWest possa essere spostato ancora in una nuova finestra di lancio che slitta fino al 2022 . A diffondere la voce è un noto insider e giornalista, Jeff Grubb , il quale riferisce che ...Guardando al futuro, la gamma di giochi provenienti dai Playstation Studios include un nuovo capitolo di God of War di Santa Monica Studios, Gran Turismo 7 di Polyphony Digital e...Horizon Forbidden West potrebbe essere rinviato al prossimo anno secondo Jeff Grubb. Un nuovo State of Play sarebbe in programma a settembre.Secondo il giornalista Jeff Grubb, Horizon Forbidden West potrebbe essere stato rinviato al 2022: "girano delle voci" piuttosto insistenti.