Highlights e gol Borussia Dortmund-Bologna 3-0: amichevole 2021 (VIDEO) (Di venerdì 30 luglio 2021) Il VIDEO delle azioni salienti di Borussia Dortmund-Bologna, incontro valevole come amichevole pre-campionato. Reti di Reyna, Maloney e Tigges nel corso del primo tempo, a certificare un sostanziale dominio teutonico nei 45? iniziali. Secondo tempo a ritmi meno elevati e semplice gestione del possesso da parte dei gialloneri. Di seguito tutti gol di Borussia Dortmund-Bologna; Highlights con protagonista assoluto Reyna, fulcro di ogni azione offensiva tedesca, ruolo da spalla di Reus, anch’egli eccellente. GOL REYNA GOL MALONEY GOL ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valevole comepre-campionato. Reti di Reyna, Maloney e Tigges nel corso del primo tempo, a certificare un sostanziale dominio teutonico nei 45? iniziali. Secondo tempo a ritmi meno elevati e semplice gestione del possesso da parte dei gialloneri. Di seguito tutti gol dicon protagonista assoluto Reyna, fulcro di ogni azione offensiva tedesca, ruolo da spalla di Reus, anch’egli eccellente. GOL REYNA GOL MALONEY GOL ...

Mediagol : VIDEO Highlights Monopoli-Palermo 0-1, ampia sintesi dell’amichevole e gol di Valente - Bubu_Inter : @bbbnzl30 Non ne ho idea, ma si vendono tutto. Per dire, la Rai ai tempi di 90esimo minuto non poteva mandare in on… - MrMojoR18922660 : @pisto_gol dovrebbero tornare gli #highlights e smetterla con far vedere solo i gol che non rendono l'idea della partita - fainformazione : VIDEO - Inter-Crotone 6-0 | Calhanoglu protagonista con gol e 3 assist | Highlights Il turco, schierato mezzala ne… - fainfosport : VIDEO - Inter-Crotone 6-0 | Calhanoglu protagonista con gol e 3 assist | Highlights Il turco, schierato mezzala ne… -