Giustizia, Bonafede “Grazie a noi blindati i processi di mafia” (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Continuo ad avere la ferma convinzione che dopo la sentenza di primo grado ci debba essere la certezza che arriverà la risposta di Giustizia. E’ evidente a tutti che in questa maggioranza ci sono tante altre forze politiche che combattono contro questo principio. E che vorrebbero riempire di tagliole l’intero percorso della Giustizia…”. Lo dice, in una intervista a Repubblica, l’ex ministro della Giustizia Alfondo Bonafede autore della precedente riforma della Giustizia. “Senza girarci intorno – aggiunge – quello che abbiamo fatto oggi è stato blindare i processi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Continuo ad avere la ferma convinzione che dopo la sentenza di primo grado ci debba essere la certezza che arriverà la risposta di. E’ evidente a tutti che in questa maggioranza ci sono tante altre forze politiche che combattono contro questo principio. E che vorrebbero riempire di tagliole l’intero percorso della…”. Lo dice, in una intervista a Repubblica, l’ex ministro dellaAlfondoautore della precedente riforma della. “Senza girarci intorno – aggiunge – quello che abbiamo fatto oggi è stato blindare idi ...

marcodimaio : L'accordo raggiunto sulla #Giustizia in Cdm conferma la chiusura dell'era del giustizialismo, del processo infinito… - LauraGaravini : Con accordo in #Cdm, Italia volta pagina.Di fatto la riforma #Bonafede non c'è più.Torna il garantismo.Torna lo st… - raffaellapaita : La #Bonafede non c’è più. #giustizia #Draghi #Cartabia - smilypapiking : RT @raffaellapaita: La #Bonafede non c’è più. #giustizia #Draghi #Cartabia - b_elide : RT @Miti_Vigliero: Salvini e Bonafede si prendono i meriti dell’accordo sulla giustizia Mentre il Nyt scrive che la mossa del premier Drag… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Bonafede Giustizia: Salvini, abbiamo smontato la riforma Bonafede Roma, 30 lug 08:47 - Matteo Salvini dice che la sua pazienza nei confronti dei 5 Stelle, ma anche del Pd, è "inesauribile", ma spera che ad essere meno paziente...

Ok alla riforma penale, con modifiche ...Letta sottolinea che "l'equilibrio trovato dal Governo Draghi rende la riforma della giustizia ... "Il Movimento 5 Stelle è a lutto per il superamento della riforma Bonafede e inventa falsità; la Lega ...

Riforma della Giustizia, Bonafede: "Noi soli, ma abbiamo blindato i processi di mafia" La Repubblica Ora Letta finisce sotto accusa per l'aiuto al M5s È il risultato (sia pur solo di facciata) che Conte, Toninelli e Bonafede imploravano di poter sventolare ... che ha agevolato lo smussamento ulteriore della riforma della giustizia: la grandissima ...

Giustizia, Draghi e Cartabia trovano l’intesa con il M5S: testo riforma in aula domenica L’accordo sulla riforma penale c’è. Con il sì dei 5 stelle. E l’approdo in Aula slitta a domenica pomeriggio. Arriva in extremis, al termine di una lunghissima giornata di trattative, stop and go e mi ...

Roma, 30 lug 08:47 - Matteo Salvini dice che la sua pazienza nei confronti dei 5 Stelle, ma anche del Pd, è "inesauribile", ma spera che ad essere meno paziente......Letta sottolinea che "l'equilibrio trovato dal Governo Draghi rende la riforma della... "Il Movimento 5 Stelle è a lutto per il superamento della riformae inventa falsità; la Lega ...È il risultato (sia pur solo di facciata) che Conte, Toninelli e Bonafede imploravano di poter sventolare ... che ha agevolato lo smussamento ulteriore della riforma della giustizia: la grandissima ...L’accordo sulla riforma penale c’è. Con il sì dei 5 stelle. E l’approdo in Aula slitta a domenica pomeriggio. Arriva in extremis, al termine di una lunghissima giornata di trattative, stop and go e mi ...