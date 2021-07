Fiorentina | Joe Barone | “La squadra sta facendo un buon cammino”

(Di venerdì 30 luglio 2021) “Vorrei ringraziare tutta la tifoseria e tutto il popolo viola soprattutto per lo sforzo fatto con le famiglie in questo periodo così difficile. Per la nostrae il nostro gruppo era molto importante essere collegati con la tifoseria e noi tutti, a partire da Rocco e Giuseppe Commisso, dallo staff e dalla, vi vogliamo ringraziare“. Esordisce così il direttore generale Joenel corso di un evento organizzato questa sera al ‘Viola village’ dellanel ritiro di Moena. E ancora: “Quando abbiamo comprato lanel 2019 siamo stati solo un giorno qui, invece per me e per la ...

... queste le parole del Direttore Generale della ACFBarone . Dalle maglie indossate in campo, ai momenti esclusivi con il Club, ai prodotti in edizione limitata fino alle opere d'arte ...Vero e' invece che Giancarlo Antognoni e' stato convocato daBarone, il quale gli ha comunicato la volonta' della societa' di chiudere definitivamente il rapporto in essere che lo vedeva club e tecnical manager con contratto di direttore sportivo - si legge ...Le dichiarazioni di Joe Barone in un evento a Moena, sede del ritiro della Fiorentina: "La squadra sta facendo un buon cammino" ...Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato direttamente dal Viola Village per salutare e ringraziare Moena e tutti i tifosi viola giunti in Trentino per seguire la squadra in questo.