Eco-incentivi auto, lunedì riapre la piattaforma per i concessionari (Di venerdì 30 luglio 2021) Previsti per le auto nuove nella fascia 61-135 grammi al chilometro di CO2. Dal 5 agosto toccherà alle agevolazioni per i mezzi commerciali e speciali Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 luglio 2021) Previsti per lenuove nella fascia 61-135 grammi al chilometro di CO2. Dal 5 agosto toccherà alle agevolazioni per i mezzi commerciali e speciali

Eco-incentivi auto, lunedì riapre la piattaforma per i concessionari Il Sole 24 ORE Eco-incentivi auto, lunedì riapre la piattaforma per i concessionari Previsti per le auto nuove nella fascia 61-135 grammi al chilometro di CO2. Dal 5 agosto toccherà alle agevolazioni per i mezzi commerciali e speciali ...

Il decreto sostegni bis stanzia 350 milioni di eco-incentivi per il rinnovo del parco circolante Lo scorso 23 luglio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il cosiddetto decreto sostegni bis, con la quale il governo si impegna a stanziare ulteriori 350 milioni di euro fino al 31 dicembre 2021 p ...

