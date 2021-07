Covid oggi Lazio, 845 contagi e 4 morti: bollettino 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 845 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 30 luglio. Registrati inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma città sono 480. Sul fronte vaccini, nel Lazio sono oltre 6,8 milioni le dosi somministrate. Circa il 68% della popoLazione adulta ha ricevuto due dosi di vaccino. “Su quasi 11mila tamponi nel Lazio (-911) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi (+65), 4 decessi (riferiti a recuperi di notifiche), i ricoverati sono 290 (+17), le terapie ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 845 i nuovida coronavirus nelsecondo ildi, 30. Registrati inoltre altri 4. I nuovi casi a Roma città sono 480. Sul fronte vaccini, nelsono oltre 6,8 milioni le dosi somministrate. Circa il 68% della popone adulta ha ricevuto due dosi di vaccino. “Su quasi 11mila tamponi nel(-911) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi (+65), 4 decessi (riferiti a recuperi di notifiche), i ricoverati sono 290 (+17), le terapie ...

GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - a_meluzzi : Barillari: vaccino Covid come roulette russa • Imola Oggi - marco_bal99 : RT @cstn84: Dopo la #Tunisia (si noti che oggi, ossia dopo il colpo presidenziale che ha sciolto il parlamento, gli USA han inviato un mili… -