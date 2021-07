Calciomercato: l’Inter fa spesa in Italia! Scelto il nome per l’attacco (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Inter Inzaghi vede pian piano la sua squadra prendere forma. Dopo aver fatto cassa con il doloroso addio di Hakimi, la dirigenza nerazzurra ha già portato alla corte dell’ex tecnico biancoceleste il fantasista Hakan Chalanoglu. Nelle ultime ore, Beppe Marotta sta provando a regalare un altro calciatore al suo nuovo allenatore. Il giocatore in questione è Gianluca Scamacca. Ultima stagione per l’attaccante passata al Genoa, dove, tra campionato e coppa Italia, ha totalizzato 29 presenze condite da 12 reti. Il giocatore è ritenuto importante dal Sassuolo, club proprietario del cartellino, ma i buoni rapporti tra Marotta e Carnevali potrebbero favorire ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021)Inter Inzaghi vede pian piano la sua squadra prendere forma. Dopo aver fatto cassa con il doloroso addio di Hakimi, la dirigenza nerazzurra ha già portato alla corte dell’ex tecnico biancoceleste il fantasista Hakan Chalanoglu. Nelle ultime ore, Beppe Marotta sta provando a regalare un altro calciatore al suo nuovo allenatore. Il giocatore in questione è Gianluca Scamacca. Ultima stagione per l’attaccante passata al Genoa, dove, tra campionato e coppa Italia, ha totalizzato 29 presenze condite da 12 reti. Il giocatore è ritenuto importante dal Sassuolo, club proprietario del cartellino, ma i buoni rapporti tra Marotta e Carnevali potrebbero favorire ...

