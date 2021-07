Atletica, Olimpiadi Tokyo, Ahmed Abdelwahed: “Sono veramente felice, l’obiettivo era di essere nei primi tre per non rischiare” (Di venerdì 30 luglio 2021) Subito buone soddisfazioni per l’Italia nella prima notte (o meglio, mattina in Giappone) di Atletica alle Olimpiadi di Tokyo: Ahmed Abdelwahed si è infatti qualificato per la finale dei 3000 siepi, arrivando terzo nella seconda batteria con il tempo di 8’12?71, dietro al keniano Abraham Kiwibot e all’etiope Getnet Wale. Queste le parole del venticinquenne romano alla Rai: “Sono veramente felice perché l’obiettivo era essere tra i primi tre per non rischiare nulla. Sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Subito buone soddisfazioni per l’Italia nella prima notte (o meglio, mattina in Giappone) dialledisi è infatti qualificato per la finale dei 3000 siepi, arrivando terzo nella seconda batteria con il tempo di 8’12?71, dietro al keniano Abraham Kiwibot e all’etiope Getnet Wale. Queste le parole del venticinquenne romano alla Rai: “perchéeratra itre per nonnulla....

Advertising

Eurosport_IT : È arrivato il momento dell’atletica! Si parte stanotte ???? ????? 2:00 - Qualificazioni salto in alto ????? 13:30 - Fina… - Eurosport_IT : Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Antonella Palmisano: 4? grandi speranze azzurre per conquistare u… - valessandra59 : RT @atleticaitalia: #atletica MISSIONE COMPIUTA! TAMBERI IN FINALE ?? ???? a #Tokyo2020 2,28 per il saltatore azzurro @gianmarcotamber, al se… - qn_lanazione : Olimpiadi Tokyo 2020, le gare della notte. Bene l'atletica e Tamberi. Flop scherma e nuoto - infoitsport : Tamberi vola in finale nel salto in alto alle Olimpiadi: Italia show nell’atletica leggera -