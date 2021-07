Ascolti TV 29 luglio | Il pranzo è servito recupera spettatori nel pomeriggio

Advertising

Teleblogmag : Serata vinta sempre da DOC, benissimo Battiti Live. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per esse… - Katherine_Any : RT @MondoTV241: Ascolti TV di giovedì 29 luglio 2021: a Doc basta poco per vincere, bene Battiti Live #ascoltiTV - gsp_1405 : RT @fabiofabbretti: Tutti gli #AscoltiTv dei #GiochiOlimpici di ieri su Rai 2 li trovate qui ?? - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 29 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 29 Luglio Il penultimo programma della settimana di #EstateInDiretta ha conquistato; 971.00… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

RAI - Radiotelevisione Italiana

Tv 292021. In prima serata su Rai1 la replica di Doc - Nelle tue Mani ha conquistato una media di 1.905.000 spettatori pari al 12,8% di share. Su Italia1 Battiti Live 1.379.000 (10,2%).Sono arrivate ben quattro medaglie per l'Italia giovedì 29da Tokyo. Nella notte c'è stato ... Ecco la graduatoria per. Vince Luca Argentero (12,8%), male va il film di Canale 5 (Mandela ...Cinque progetti di sviluppo sostenibile creati per aumentare la resilienza sociale e l’ambiente della comunità di Marettimo. Li hanno regalati ...Good Morning Sun prende il via dalla natura incontaminata, passa da musei e siti archeologici, fino ad arrivare allo spazio ...