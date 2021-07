Alice Campello e Alvaro Morata, le parole più belle per i tre anni dei gemelli (Di venerdì 30 luglio 2021) Quella di Alice Campello e Alvaro Morata è una delle coppie più amate del mondo dello sport. Il grande affetto che mostrano l’un l’altro non passa mai inosservato nelle dediche su Instagram. Tuttavia, ad avere ricevuto maggiori attenzioni ultimamente sono i loro gemelli, Alessandro e Leonardo, che hanno compiuto tre anni. Alice ha condiviso sul suo profilo Instagram un piccolo video, oltre che le foto del compleanno: le parole spese per i figli sono state davvero uniche. Nelle frasi di Alice, leggiamo tra le righe la grande ansia ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 luglio 2021) Quella diè una delle coppie più amate del mondo dello sport. Il grande affetto che mostrano l’un l’altro non passa mai inosservato nelle dediche su Instagram. Tuttavia, ad avere ricevuto maggiori attenzioni ultimamente sono i loro, Alessandro e Leonardo, che hanno compiuto treha condiviso sul suo profilo Instagram un piccolo video, oltre che le foto del compleanno: lespese per i figli sono state davvero uniche. Nelle frasi di, leggiamo tra le righe la grande ansia ...

DonnaGlamour : Alvaro Morata e Alice Campello: festa da supereroi per il compleanno dei figli - paranoia_itsme : alice campello mi sta distruggendo stasera - Camikaze20 : È dura compiere gli anni dopo i figli di Alice Campello, la mia festa non reggerà mai la competizione con la loro - olivehater1 : Alice Campello nelle storie: 'avete presente le tipiche torte di compleanno che non vuole mai mangiare nessuno?' NO… - Martina03669071 : RT @cadiamofelici: voglio qualcuno che mi ami come alvaro morata ama alice campello -