Aggredito e morso dal suo asino | 60enne in gravi condizioni

E' stato morso e Aggredito da un suo asino. Un uomo di 60 anni è stato trasferito d'urgenza, con l'elisoccorso, all'ospedale Poliambulanza di Brescia dopo essere stato ferito in maniera grave da uno

