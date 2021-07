Semi e pietre (Di giovedì 29 luglio 2021) I cinque anni dal terremoto nel Centro Italia del 2016, nel racconto per immagini del collettivo TerraProject Leggi su ilpost (Di giovedì 29 luglio 2021) I cinque anni dal terremoto nel Centro Italia del 2016, nel racconto per immagini del collettivo TerraProject

Advertising

ilpost : Semi e pietre - frizzifrizzi : Sono passati cinque anni da quella notte e nonostante molti di noi abbiano smesso di guardare in direzione di quei… - ale_poggia : RT @TerraProjectNet: Abbiamo inaugurato “Di semi e di Pietre” ad Amatrice, il nostro progetto sul dopo terremoto in Centro Italia. @Pierlui… - hurree16 : RT @TerraProjectNet: Abbiamo inaugurato “Di semi e di Pietre” ad Amatrice, il nostro progetto sul dopo terremoto in Centro Italia. @Pierlui… - PierluigiBattis : RT @TerraProjectNet: Abbiamo inaugurato “Di semi e di Pietre” ad Amatrice, il nostro progetto sul dopo terremoto in Centro Italia. @Pierlui… -