Programma Olimpiadi del 30 luglio | le gare da seguire e i risultati live da Tokyo

(Di giovedì 29 luglio 2021) E' finalmente arrivato il secondo oro per l'Italia alledie il merito è del canottaggio, in totale sono 18 le medaglie azzurre dall'inizio della rassegna e l'andamento è buono. ...

... Cina in vetta I risultati degli italiani del 29 luglio Il calendario delle/ Gli ... Calendario atletica, la guida: quando inizia, orari, italiani Risultati livecompleto Tiro ......il Friuli Venezia Giulia si appresta a fare il tifo per un'altra atleta regionale impegnata alledi Tokyo. Michela Battiston dovrà attendere sabato 31 luglio, penultimo giorno del...Parte il programma dell’atletica, Crippa in finale e Tamberi nelle qualificazioni, nel tennis Djokovic si gioca l’accesso alla finale contro Zverev ...Dopo aver festeggiato il bronzo a squadre di Mara Navarria, il Friuli Venezia Giulia si appresta a fare il tifo per un’altra atleta regionale ...