(Di giovedì 29 luglio 2021) , la proposta di oggi è composta da 8 colonne secche, valida per i prossimi 3 concorsi. Le proposte oggi sono state elaborate su base statistica, prendendo in considerazione i numeri più frequenti e più ritardatari e i relativi rapporti con il ritardo storico e l’indice di convenienza. Colonna N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 1 1 13 22 27 40 2 9 25 31 35 36 3 1 17 21 32 38 4 7 8 26 28 29 5 4 15 18 35 39 6 3 9 22 32 35 7 3 16 18 30 33 8 6 7 10 11 13 Questa è la classifica dei primi tre numeri frequenti e ritardatari aggiornata all’ultima estrazione, nel caso tu decidessi di sostituire uno o più numeri delle colonne proposte. I tre numeri più ...

Advertising

GiGi_Lotto : Previsioni VinciCasa del 30-07-2021 - controcampus : #VinciCasa #29Luglio2021 ?? #Estrazione ? numeri vincenti ? - GiGi_Lotto : Previsioni VinciCasa del 28-07-2021 - GiGi_Lotto : Previsioni VinciCasa del 26-07-2021 - GiGi_Lotto : Previsioni VinciCasa del 23-07-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni VinciCasa

www.controcampus.it

Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - La combinazione ... Ricordiamo che i numeri dell'estrazionedel 29 luglio 2021, saranno poi presenti anche sul ...Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - I risultati dell'... oltreché delle quote previste per l'estrazionedi oggi 28 luglio 2021. Il pagamento dei ...MillionDay è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. Grazie al MillionDAY, mercoledì 14 luglio, a Cianciana (Agrigento) il fortunato gi ...Oltre 44mila euro di montepremi per il concorso che ogni giorno mette in palio una casa. Tutti i giorni si possono vincere 200mila euro subito più 300mila euro per l’acquisto di una casa. Basta indovi ...