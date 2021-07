Posti a scacchiera allo stadio | il Governo apre

(Di giovedì 29 luglio 2021) Segnali confortanti da parte delsul tema riaperture. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il deputato M5S Simone Valente, ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e da sempre molto vicinosport, ha confermato di aver presentato un’interrogazione parlamentare «per chiedere quali iniziative, anche normative, ilintenda assumere per garantire che le limitazioni L'articolo

'Almeno con l'occupazione dei, base dei colloqui fra Lega e Figc con il Governo, il 50 per cento della capienza sarebbe garantito. Però vado oltre e mi chiedo: perché nei bar e ...E i deputati pentastellati Riccardo Olgiati e Manuel Tuzi: "Consideriamo di buon senso la proposta del presidente Gravina di permettere l'occupazione". Ieri mattina Valente ha avuto i ...La soluzione potrebbe essere l'occupazione dei posti a scacchiera. "Diciamo che almeno con questa formula, base dei colloqui fra Lega e Figc con il Governo, il 50 per cento della capienza sarebbe ...Segnali confortanti da parte del Governo sul tema riaperture. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il deputato M5S Simone Valente, ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e da sempre molto v ...