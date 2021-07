Oggi in FVG 96 contagi. Il 55% ha meno di 29 anni (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.895 tamponi molecolari sono stati rilevati 82 nuovi contagi (tra cui 4 migranti a Trieste) con una percentuale di positività del 2,11%. Sono inoltre 1.786 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (0,78%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; ci sono 2 persone ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 10. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dall’analisi dei dati a disposizione emerge che il 55 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 luglio 2021)in Friuli Venezia Giulia su 3.895 tamponi molecolari sono stati rilevati 82 nuovi(tra cui 4 migranti a Trieste) con una percentuale di positività del 2,11%. Sono inoltre 1.786 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (0,78%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; ci sono 2 persone ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 10. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che dall’analisi dei dati a disposizione emerge che il 55 per cento dei nuoviriguarda persone al di sotto dei 29 ...

