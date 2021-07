Odenkirk, malore sul set di Better Call Saul: le condizioni (Di giovedì 29 luglio 2021) (Adnkronos) – Bob Odenkirk è in “condizioni stabili” dopo il “problema cardiaco” che gli ha causato il malore mentre era sul set di Better Call Saul. Il protagonista dell’acclamata serie tv, spin-off della celebre Breaking Bad, si è sentito male martedì durante le riprese nel New Mexico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 luglio 2021) (Adnkronos) – Bobè in “stabili” dopo il “problema cardiaco” che gli ha causato ilmentre era sul set di. Il protagonista dell’acclamata serie tv, spin-off della celebre Breaking Bad, si è sentito male martedì durante le riprese nel New Mexico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

