Nauka alla ISS... con brivido finale (Di venerdì 30 luglio 2021) Il modulo russo Nauka ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ma, poco dopo, i suoi razzi di manovra si sono accesi inaspettatamente creando momenti di tensione. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 30 luglio 2021) Il modulo russoha attraccatoStazione Spaziale Internazionale (ISS) ma, poco dopo, i suoi razzi di manovra si sono accesi inaspettatamente creando momenti di tensione.

Advertising

ESA_Italia : Siamo in diretta per l'arrivo e attracco di #Nauka e #EuropeanRoboticArm alla @Space_Station… - Maxi062 : Arrivo con brivido per il modulo russo #Nauka alla @Space_Station. Tutte le ultime info qui: - Valery0p5 : @disinformatico @Legal_Weapon 'Engage manual TORU*system Nauka!' 'I'm sorry Oleg,I'm afraid I can't do that' *Asco… - vedanama : RT @AstronautiNEWS: Attracco con imprevisto alla ISS per il modulo russo Nauka - infoitscienza : Attracco con imprevisto alla ISS per il modulo russo Nauka -