Multe per chi è senza green pass: quanto è l’importo (Di giovedì 29 luglio 2021) Chi sarà sorpreso a eventi in cui è obbligatorio il green pass senza esserne in possesso sarà multato. E le sanzioni andranno da 400 a 1.000 euro. Insomma non si scherza sul certificato verde che, dal prossimo 6 agosto, diventerà obbligatorio per accedere a locali al chiuso, come bar e ristoranti, per salire su alcuni mezzi di trasporto e per accedere a eventi che prevedono un folto numero di persone (cerimonie, concerti, partite allo stadio). E’ lotta dunque ai furbetti con sanzioni decisamente pesanti mirate a scoraggiare coloro che vorrebbero aggirare l’obbligo di esibire il green pass. Ecco tutte le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 luglio 2021) Chi sarà sorpreso a eventi in cui è obbligatorio ilesserne in possesso sarà multato. E le sanzioni andranno da 400 a 1.000 euro. Insomma non si scherza sul certificato verde che, dal prossimo 6 agosto, diventerà obbligatorio per accedere a locali al chiuso, come bar e ristoranti, per salire su alcuni mezzi di trasporto e per accedere a eventi che prevedono un folto numero di persone (cerimonie, concerti, partite allo stadio). E’ lotta dunque ai furbetti con sanzioni decisamente pesanti mirate a scoraggiare coloro che vorrebbero aggirare l’obbligo di esibire il. Ecco tutte le ...

matteosalvinimi : Divieti, multe e proposte di licenziamento per lavoratrici e lavoratori, e tutto libero per i parlamentari? Ma per… - Corriere : Controllare no vax e no green pass, senza divieti ma con multe: la linea del Viminale per isolare i violenti - HuffPostItalia : Green Pass: multe fino a mille euro per violazioni - AnniBoros : @nadiafrancy @GPTurchi @barbarab1974 …tanto i soldi per le multe provengono dagli iscritti… - Loredanataberl1 : RT @Corriere: Bollo auto e multe: come funziona la nuova sanatoria per chi non ha pagato -