(Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA - "Da qualche settimana Italia dei Valori è rientrata in Parlamento, sia alla Camera con Piera Aiello che al Senato con Elio Lannutti, con il simbolo del Gabbiano collocandosi come moderati di ...

Advertising

Bruno81532536 : Avanti un altro... - dopiot : RT @ElioLannutti: Messina (Idv) “Riforma giustizia pericolosa, a rischio stato diritto” - protoromantica : RT @ElioLannutti: Messina (Idv) “Riforma giustizia pericolosa, a rischio stato diritto” - ElioLannutti : Messina (Idv) “Riforma giustizia pericolosa, a rischio stato diritto” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Giustizia, Messina (Idv) 'Riforma pericolosa, mette in discussione stato diri… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina Idv

Il Tempo

Al centro dell'intervista la riforma della giustizia chedefinisce, formulata nell'ipotesi attuale, "veramente pericolosa perché mette seriamente in discussione il nostro stato di diritto". ...Al centro dell'intervista la riforma della giustizia chedefinisce, formulata nell'ipotesi attuale, 'veramente pericolosa perchè mette seriamente in discussione il nostro stato di diritto'. ...ROMA (ITALPRESS) – “Da qualche settimana Italia dei Valori è rientrata in Parlamento, sia alla Camera con Piera Aiello che al Senato con Elio Lannutti, con il simbolo del Gabbiano collocandosi come mo ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.