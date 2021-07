Locatelli, fatta con la Juventus: ecco le cifre dell’affare (Di giovedì 29 luglio 2021) Il vero, grande, obiettivo del calciomercato della Juventus è ormai ad un passo dall’essere centrato. I bianconeri sono ad un passo da Manuel Locatelli, centrocampista centrale ex Milan che è sbocciato al Sassuolo disputando, anche, un grande Europeo che lo ha incoronato campione d’Europa. fatta per Locatelli, ecco le cifre dell’affare che si potrebbe ufficializzare oggi Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe sistemato i conti con il Sassuolo per il passaggio di Manuel Locatelli in bianconero. A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Il vero, grande, obiettivo del calciomercato dellaè ormai ad un passo dall’essere centrato. I bianconeri sono ad un passo da Manuel, centrocampista centrale ex Milan che è sbocciato al Sassuolo disputando, anche, un grande Europeo che lo ha incoronato campione d’Europa.perleche si potrebbe ufficializzare oggi Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, laavrebbe sistemato i conti con il Sassuolo per il passaggio di Manuelin bianconero. A ...

