L'assegno di mantenimento per i figli? Va corrisposto anche in vacanza (Di giovedì 29 luglio 2021) L'assegno che un genitore deve corrispondere all'altro per contribuire al mantenimento dei figli, non va in vacanza. Questo vuol dire che, anche nel corso delle vacanze estive e invernali, l'assegno va sempre corrisposto per intero. Come durante tutti gli altri mesi dell'anno. Porsi la domanda, comunque sia, sorge spontaneo poiché normalmente, nei mesi estivi (come anche nelle vacanze natalizie), i periodi vengono divisi tra i genitori più o meno al 50%. Quindi aumenta notevolmente il mantenimento diretto (ossia il pagamento di “vitto e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) L'che un genitore deve corrispondere all'altro per contribuire aldei, non va in. Questo vuol dire che,nel corso delle vacanze estive e invernali, l'va sempreper intero. Come durante tutti gli altri mesi dell'anno. Porsi la domanda, comunque sia, sorge spontaneo poiché normalmente, nei mesi estivi (comenelle vacanze natalizie), i periodi vengono divisi tra i genitori più o meno al 50%. Quindi aumenta notevolmente ildiretto (ossia il pagamento di “vitto e ...

