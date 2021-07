Kuipers | l’arbitro della finale di Euro2020 si ritira dopo Ajax-PSV

Leggi su zon

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il direttore di garavinta dall’Italia si ritireràla supercoppa olandese. ll 7 Agostoconcluderà la sua carriera Farà sempre parte di quella notte. Anche se non in maniera troppo incisiva, ancheolandese Björnverrà ricordato per essere statopartita che ci ha finalmente tra l’elite del calcio mondiale. Il direttore di gara classe ’83 è stato negli ultimi anni sempre al top tra gli arbitri europei, tanto da meritare in più riprese designazioni per le fasi finali delle competizioni UEFA. Tra ...