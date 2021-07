Juventus, un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra: la decisione della società (Di giovedì 29 luglio 2021) Juventus, un calciatore è risultato positivo al Covid-19: scatta l’isolamento fiduciario per il resto della squadra. Il comunicato ufficiale del Club Un caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra bianconero (Getty Images)La Juventus ha fatto registrare un caso di Covid-19 nel gruppo squadra. Si tratta del centrocampista dell’Under 23, Rafia, che in questi giorni è stato aggregato in prima squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Il resto ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 luglio 2021), un calciatore è risultatoal-19: scatta l’isolamento fiduciario per il resto. Il comunicato ufficiale del Club Un caso di positività al-19 nelbianconero (Getty Images)Laha fatto registrare un caso di-19 nel. Si tratta del centrocampista dell’Under 23, Rafia, che in questi giorni è stato aggregato in primaagli ordini di Massimiliano Allegri. Il resto ...

