Juventus, Chiellini: “Sul mio rinnovo Agnelli ha detto tutto, voglio vincere ancora” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana Giorgio Chiellini ha parlato del suo rinnovo, ma non solo. “Ho bisogno di qualche altro giorno perché l’ultimo mese è stato sconvolgente. Non penso che si possa nemmeno sognare di alzare la coppa da capitano della Nazionale. Ci si accontenta di giocare a calcio e nella propria città, ma qui siamo andati oltre il sogno più bello”. Chiellini Juventus: le sue parole sul rinnovo “Lunedì sarò a Torino per ricominciare. Sul contratto Agnelli è già stato esauriente. voglio alzare ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Il difensore dellae della Nazionale italiana Giorgioha parlato del suo, ma non solo. “Ho bisogno di qualche altro giorno perché l’ultimo mese è stato sconvolgente. Non penso che si possa nemmeno sognare di alzare la coppa da capitano della Nazionale. Ci si accontenta di giocare a calcio e nella propria città, ma qui siamo andati oltre il sogno più bello”.: le sue parole sul“Lunedì sarò a Torino per ricominciare. Sul contrattoè già stato esauriente.alzare ...

Advertising

forumJuventus : Chiellini: 'Agnelli è stato esauriente sul contratto. Da Lunedì sarò a Torino per continuare a vincere altri trofei… - GoalItalia : ©? #Chiellini capitano, #Dybala vicecapitano. E #Bonucci? #Allegri spiega a modo suo la gerarchia in casa #Juventus… - sportmediaset : Juventus, #Chiellini rinnova: 'Lunedì sarò a Torino per ricominciare, voglio alzare altre coppe'. #SportMediaset - infoitsport : Calciomercato Juventus, l'annuncio e la promessa di Chiellini - infoitsport : Juventus, Chiellini: 'Sono pronto per ricominciare, voglio vincere ancora' -