Il “Tiraggiro” di Insigne è il secondo gol più bello dell’anno

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl gol con cui Lorenzoha firmato il momentaneo 2-0 contro il Belgio agli ultimi Europei è ilpiùdella stagione appena conclusa. La rete del capitano del Napoli si piazza dietro alla rovesciata di Mehdi Taremi, votato come il gol piùuna commissione UEFA che ha selezionato 10 tra i migliori gol segnati in questo lasso di tempo tra cui i tifosi avrebbero potuto votare tramite un portale dedicato. La rovesciata dell’attaccante iraniano del Porto messa a segno ai quarti di finale di Champions contro il Chelsea ha ...

Il podio del Gol della Stagione di UEFA.com Mehdi Taremi (Chelsea - PORTO 0 - 1) UEFA Champions League - ritorno quarti di finale, 13/04/2021 Lorenzo(Belgio - ITALIA 1 - 2) UEFA EURO 2020 - ...Il motivo? Il "" non lo ha inventato Lorenzo, e lo ha riconosciuto lui stesso dichiarando di essersi ispirato a un altro campione, e cioè Alex Del Piero. Peraltro non è l unico ...E' arrivato secondo al "Uefa Goal of the Season". Ha vinto il concorso Mehdi Taremi del Chelsea, con la rovesciata al Porto in Champions ...La splendida rete del capitano del Napoli con la maglia dell'Italia contro il Belgio sul podio delle reti più belle segnate nelle competizioni europee.