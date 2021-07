“Il corpo è docente” | quando ci rivolgiamo ai nostri studenti non comunichiamo solo con le parole Ne parliamo col registra Luca Vullo

(Di giovedì 29 luglio 2021) Comunicare in maniera efficace è un aspetto fondamentale nell’educazione, comprendere checiainoncon le, ma con tutto ilè un aspetto fondamentale che deve essere approfondito. Verbale, para verbale e non verbale sono i tre aspetti della comunicazione e riuscire ad utilizzarli al meglio ci permetterà di avere un’azione didattica più incisiva ed efficace. L'articolo .

Advertising

g_de_simone : (3/7) Anche se a grande distanza dall'intervento sui #trasportipubblici, un numero significativo di docenti colloca… - R_Leuco : 3> e tra il corpo docente del Nord e quello del Sud. Nel Mezzogiorno, la dad è stata un disastro anche a causa dell… - PlinskyIena : @profgviesti Il corpo docente del nord..peccato che 3/4 siano meridionali ??????ma quando la finiranno?quando la comun… - GianfRomanazzi : RT @enmorlicchio: @profgviesti Si potrebbe cominciare a fargli notare che il ‘corpo docente del Nord’ è composto in larga parte da meridio… - cgregorio52 : RT @corobi: @PoliticaPerJedi Una regola certa dovrebbe essere: vaccinatevi, altrimenti non varcherete quel portone! Mia figlia, 13 anni, in… -

Ultime Notizie dalla rete : corpo docente

Orizzonte Scuola

Quindi almeno una metà delè invece favorevole all'introduzione dell'obbligo. Al momento comunque si tratta solo di ipotesi, e le idee per la ripartenza sono molto differenti. Solo ...... parlando alla Cerimonia del Graduation Day 2021 promossa dall'Università degli Studi del Sannio, ha reso omaggio agli 800 laureati dell'Ateneo, al Rettore Canfora ed altutto che ...il “processo di trasformazione dell'università in senso neoliberale in cui l'indirizzo della ricerca scientifica segue la logica del profitto ...Diploma di Stato e recupero degli anni scolastici sono gli ambiti per i quali l’Istituto San Francesco è ormai diventato una ...