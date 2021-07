Google, Facebook e Netflix chiedono il vaccino obbligatorio negli uffici e sul set (Di giovedì 29 luglio 2021) L’amministratore di Google Sundar Pichai ha rinviato il rientro in ufficio dei dipendenti al 18 ottobre, comunicando però che potrà tornarvi solo chi è vaccinato. La stessa politica sarà adottata anche da Facebook. E pure da Netflix per i suoi set di film e serie tv. Mentre in Italia si discute del Green Pass sui luoghi di lavoro, i picchi di infezioni dovuti alla variante Delta del virus hanno aumentato le preoccupazioni negli Stati Uniti e rinviato il rientro dei lavoratori in presenza – come racconta il New York Times. «Chiunque venga a lavorare nei nostri campus dovrà essere vaccinato», ha spiegato ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 luglio 2021) L’amministratore diSundar Pichai ha rinviato il rientro ino dei dipendenti al 18 ottobre, comunicando però che potrà tornarvi solo chi è vaccinato. La stessa politica sarà adottata anche da. E pure daper i suoi set di film e serie tv. Mentre in Italia si discute del Green Pass sui luoghi di lavoro, i picchi di infezioni dovuti alla variante Delta del virus hanno aumentato le preoccupazioniStati Uniti e rinviato il rientro dei lavoratori in presenza – come racconta il New York Times. «Chiunque venga a lavorare nei nostri campus dovrà essere vaccinato», ha spiegato ...

