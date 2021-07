Giustizia oggi in Cdm, Fisco e Concorrenza a settembre (Di giovedì 29 luglio 2021) Un passaggio sul dossier della riforma Cartabia, a quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza, è atteso nel Consiglio dei ministri che a breve dovrebbe iniziare a Palazzo Chigi. “Stanno cercando di chiudere, stanno cercando una soluzione”, spiega una fonte di primo piano del governo. L’intesa, al momento, non risulta ancora “sigillata” ma la volontà del premier Mario Draghi, spiegano le stesse fonti, è chiudere con il Cdm di questa mattina. Il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte, nel frattempo, è alla Camera dove sta avendo ulteriori incontri con i parlamentari pentastellati. La legge sulla Concorrenza e la legge delega sul Fisco andranno in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Un passaggio sul dossier della riforma Cartabia, a quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza, è atteso nel Consiglio dei ministri che a breve dovrebbe iniziare a Palazzo Chigi. “Stanno cercando di chiudere, stanno cercando una soluzione”, spiega una fonte di primo piano del governo. L’intesa, al momento, non risulta ancora “sigillata” ma la volontà del premier Mario Draghi, spiegano le stesse fonti, è chiudere con il Cdm di questa mattina. Il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte, nel frattempo, è alla Camera dove sta avendo ulteriori incontri con i parlamentari pentastellati. La legge sullae la legge delega sulandranno in ...

