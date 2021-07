Giuseppe De Donno trovato morto: la procura di Mantova indaga per istigazione al suicidio (Di giovedì 29 luglio 2021) La procura di Mantova ha deciso di indagare per istigazione al suicidio in merito alla morte di Giuseppe De Donno, lo pneumologo Mantovano – padre della contestata terapia del plasma iperimmune per curare i malati di Covid – suicidatosi martedì scorso nella sua casa di Eremo di Curtatone. Il medico non ha lasciato nessun messaggio in cui spiegava le ragioni del suo gesto e, al momento, tutto fa pensare che sia stato volontario. Domani mattina sarà effettuata l’autopsia presso le camere mortuarie dell’ospedale di Mantova, come disposto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Ladiha deciso dire peralin merito alla morte diDe, lo pneumologono – padre della contestata terapia del plasma iperimmune per curare i malati di Covid – suicidatosi martedì scorso nella sua casa di Eremo di Curtatone. Il medico non ha lasciato nessun messaggio in cui spiegava le ragioni del suo gesto e, al momento, tutto fa pensare che sia stato volontario. Domani mattina sarà effettuata l’autopsia presso le camere mortuarie dell’ospedale di, come disposto ...

