Fabio Fognini sbotta insulti omofobi durante il match perso alle Olimpiadi Poi le scuse | “Il caldo dà alla testa | espressione stupida”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Prima gli, poi le. Più che per le prestazioni sportive, il tennistaha fatto parlare di sé a causa di alcune esclamazionigli ottavi di finale nel singolare maschiledi Tokyo, disputati ieri 28 luglio. “Sei un fr***o, sei un fr***o”, ha ripetuto più volte verso di sé l’azzurroilpoicontro il russo Daniil Medvedev, come per insultarsi dopo aver commesso alcuni errori di gioco. Le parole omofobele ha ...

Advertising

HuffPostItalia : Fabio Fognini e l'autoinsulto omofobo: 'Sono un fr****'. Poi si scusa con la comunità LGBT - measmetwice : RT @canarinetto: E comunque, in un mondo di Fabio Fognini, siate Matteo Berrettini. ?? #fognini ?? - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Fabio Fognini sbotta insulti omofobi durante il match (perso) alle Olimpiadi. Poi le scuse: “Il caldo dà alla testa, e… - Salvucc20278465 : RT @fattoquotidiano: Fabio Fognini sbotta insulti omofobi durante il match (perso) alle Olimpiadi. Poi le scuse: “Il caldo dà alla testa, e… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Fabio Fognini sbotta insulti omofobi durante il match (perso) alle Olimpiadi. Poi le scuse: “Il caldo dà alla testa, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fognini

Costa cara, anche e soprattutto sul piano dell'immagine, l'ennesima sfuriata di. Il tennista italiano, uscito sconfitto dagli ottavi di finale del torneo di singolare delle Olimpiadi di tennis di Tokyo 2020 , contro il russo Medvedev, durante il suo incontro si è ..., dopo aver vinto il secondo set e aver messo in parità il punteggio dell'incontro contro Medvedev , numero 2 ATP, si procura due palle break. Un'occasione più unica che rara visto l'...Il tennista ligure per insultarsi ha preferito questo epiteto. Successivamente sui social: "Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita".Alla fine Fognini perderà il match, l’ottavo di finale delle Olimpiadi, ma a rimbombare sui vari social e sui giornali ormai sono le sue parole. Fabio Fognini e le scuse via In ...