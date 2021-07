Earth overshoot day, il commento di Cottarelli: “Attenzione al debito ecologico” (Di giovedì 29 luglio 2021) MILANO – “Oggi è l’Earth overshoot day, il giorno in cui le risorse naturali disponibili per l’anno in corso sono esaurite. Da oggi stiamo già consumando quelle a disposizione per il 2022. Il debito ecologico si andrà a sommare a quello economico che lasceremo alle generazioni future”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 luglio 2021) MILANO – “Oggi è l’day, il giorno in cui le risorse naturali disponibili per l’anno in corso sono esaurite. Da oggi stiamo già consumando quelle a disposizione per il 2022. Ilsi andrà a sommare a quello economico che lasceremo alle generazioni future”. L'articolo L'Opinionista.

