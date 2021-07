Da Malinovskyi a Maehle, da Freuler a de Roon: l’Atalanta del Gasp prende forma (Di giovedì 29 luglio 2021) Vacanze finite per quasi tutti i nerazzurri, che in questi giorni stanno tornando a lavorare a Zingonia. Gli ultimi arrivi al centro Bortolotti sono stati il danese Maehle (che si è fermato in semifinale), lo svizzero Freuler e l’ucraino Malinovskyi (fuori ai quarti), che hanno ricaricato le pile dopo Euro 2020 e sono a disposizione di mister Gasperini. Il tecnico piemontese ora può finalmente contare su un gruppo nutrito, per iniziare a fare sul serio. All’appello mancano i campioni d’Europa Pessina e Toloi, più i sudamericani Romero, Musso, Muriel e Zapata, che si dovrebbero presentare a Zingonia tra la fine di questa e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 luglio 2021) Vacanze finite per quasi tutti i nerazzurri, che in questi giorni stanno tornando a lavorare a Zingonia. Gli ultimi arrivi al centro Bortolotti sono stati il danese(che si è fermato in semifinale), lo svizzeroe l’ucraino(fuori ai quarti), che hanno ricaricato le pile dopo Euro 2020 e sono a disposizione di mistererini. Il tecnico piemontese ora può finalmente contare su un gruppo nutrito, per iniziare a fare sul serio. All’appello mancano i campioni d’Europa Pessina e Toloi, più i sudamericani Romero, Musso, Muriel e Zapata, che si dovrebbero presentare a Zingonia tra la fine di questa e ...

