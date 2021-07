Calciomercato Spezia, Ribery si è proposto: il problema è l’ingaggio (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Spezia: Franck Ribery si sarebbe proposto ai bianconeri per la prossima stagione, ma l’ingaggio è troppo alto Franck Ribery, dopo l’esperienza alla Fiorentina, vuole restare in Italia e, come riportato da Il Secolo XIX, si sarebbe proposto allo Spezia. Il suo agente ha avuto contatti con il club ligure, ma l’ingaggio troppo elevato del francese sarebbe un problema importante per i bianconeri. E così, Ribery si sarebbe visto rispondere da Thiago Motta e la dirigenza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021): Francksi sarebbeai bianconeri per la prossima stagione, maè troppo alto Franck, dopo l’esperienza alla Fiorentina, vuole restare in Italia e, come riportato da Il Secolo XIX, si sarebbeallo. Il suo agente ha avuto contatti con il club ligure, matroppo elevato del francese sarebbe unimportante per i bianconeri. E così,si sarebbe visto rispondere da Thiago Motta e la dirigenza ...

Advertising

Daniele20052013 : #Calciomercato. Nuovo nome per le fasce d'attacco. Lo #Spezia guarda in #Svezia: piace l'attaccante bosniaco #Nalic del #Malmo. - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Sassuolo, chiusura vicina per #Erlic dello #Spezia - sportli26181512 : Brescia: Inzaghi chiede un centravanti ex Spezia: Il Brescia cerca un centravanti sul mercato. In alternativa all'e… - calciomercatogp : #Marchizza , nell’ultima stagione allo #Spezia ma di proprietà del #Sassuolo , è ad un passo dal trasferimento in p… - SasolAle : RT @FilippoRubu00: ??#Sassuolo, vicina la chiusura per Martin #Erlic ???? dello #Spezia. Valutazione di 7M ma il cartellino è diviso a metà tr… -