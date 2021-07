Battiti Live | chi è J-One | ricordate dove l’abbiamo già visto?

(Di giovedì 29 luglio 2021), tra gli artisti che si esibiscono sul palco c’è anche J-One:giàin tv? Ci siamo! Eccezionalmente al giovedì per questa settimana, stasera andrà in onda la terza puntata di! Si tratte del terzo appuntamento con il programma musicale di Radio Norba, condotto da Alan Palmier ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Questa sera di giovedì 29 luglio 2021 è atteso un nuovo appuntamento dello show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Sul palco disi esibirà anche il rapper e produttore discografico, Mr. Rain. L'artista ha cominciato la sua carriera nel 2011 e due anni dopo prese parte al famoso talent show, X Factor! Ma ricordate ...Questa sera di giovedì 29 luglio 2021 si esibirà sul palco dila cantante Ariete. Il suo brano, L'Ultima Notte, è la colonna sonora della celebre serie televisiva Netflix, parliamo di Summertime, ed è stata scelta per lo spot Cornetto Algida Estate ...Battiti Live, tra gli artisti che si esibiscono sul palco c'è anche J-One: ricordate dove l'abbiamo già visto in tv?Dalle 21.15, la nuova puntata di Battiti Live 2021, che Telenorba e Radionorba hanno trasmesso in diretta lo scorso 29 giugno. Ecco la scaletta della serata con l’ordine di esibizione dei cantanti: ...