Zogno | il consiglio comunale all’unanimità | “La Regione non trascuri i nostri ospedali”

(Di mercoledì 28 luglio 2021). Singoli cittadini, comitati, amministrazioni comunali, Comunità Montana. Durante questi mesi, in tanti si sono mobilitati per chiedere un rafforzamento dei servizi offerti al presidioero di San Giovanni Bianco. L’ultima iniziativa, in ordine temporale, è quella deldi, convocato martedì 27 luglio. Tra gli ordini del giorno presentati, infatti, spiccano due mozioni in favore dell’ospedale della Valle Brembana, presentate rispettivamente dal gruppo di maggioranza della Lega e da Cittadini, uno dei gruppi di minoranza. Due mozioni, entrambe ...