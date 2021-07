World of Warcraft, Blizzard rimuoverà i riferimenti inappropriati del gioco – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 luglio 2021) Blizzard ha annunciato che intraprenderà un percorso di cambiamento, cominciando con il rimuovere i riferimenti inappropriati in World of Warcraft.. World of Warcraft vedrà l’eliminazione di tutti i riferimenti inappropriati presenti nel gioco, incluse la versione Classic e l’espansione Shadowlands: lo ha annunciato Blizzard come prima risposta agli eventi degli ultimi giorni. La denuncia di maschilismo e maltrattamento delle lavoratrici non è dunque stata presa alla leggera: il team di sviluppo vuole ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha annunciato che intraprenderà un percorso di cambiamento, cominciando con il rimuovere iinof..ofvedrà l’eliminazione di tutti ipresenti nel, incluse la versione Classic e l’espansione Shadowlands: lo ha annunciatocome prima risposta agli eventi degli ultimi giorni. La denuncia di maschilismo e maltrattamento delle lavoratrici non è dunque stata presa alla leggera: il team di sviluppo vuole ...

