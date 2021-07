Vaccini, via libera dell’Aifa a Moderna per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) di Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino anti-Covid Spikevax di Moderna per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Secondo la commissione di Aifa, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. Il vaccino è già autorizzato per l’uso in persone di età pari o superiore a 18 anni. Leggi anche: Vaccini, dopo Pfizer l’Ema concede il via ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) di Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino anti-Covid Spikevax diper ladi età tra i 12 e i 17, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Secondo la commissione di Aifa, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questadi età. Il vaccino è già autorizzato per l’uso in persone di età pari o superiore a 18. Leggi anche:, dopo Pfizer l’Ema concede il via ...

