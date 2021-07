Tokyo 2020 | Simone Biles si ritira dal concorso generale | “Ho demoni nella testa | devo pensare alla mia salute”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Iin, lamentale: l’Olimpiade diperde una delle atlete più attese,. La statunitense, dopo il ritiro durante la finale a squadre di ieri, rinuncia a quella delindividuale in programma domani. Ad annunciarlo ufficialmente la federazione statunitense di ginnastica: “Dopo ulteriori valutazioni mediche,sigara dell’all-around per focalizzarsi sul suo benessere psicologico. ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - darioderrico : RT @Eurosport_IT: ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ????????????? #Hom… - _whattheroso : RT @FINOfficial_: Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

I cinesi Zongyuan Wang e Siyi Xie hanno vinto la medaglia d'oro nella gara del trampolino sincro da 3 metri con 467.2 punti. Argento agli Stati Uniti (Andrew Capobianco e Michael Hixon) con 444.36, ...RISULTATI NUOTO OLIMPIADI: BURDISSO DI BRONZO! Nottata importante per l'Italia per il nuoto alle Olimpiadi di, con forse piòùombre che luci. Nella serata in cui si sono celebrati gli ultimi 200m stile ...L'americana capitalizza al meglio la vittoria a Palermo e risale al n.35. Lucia Bronzetti guadagna 16 posti, ne perde 12 Cocciaretto ...Dopo qualche cocente delusione, torna la grande scherma azzurra anche sui tabelloni dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La sciabola a squadre maschile, infatti, nella mattinata italiana ...