Tokyo 2020 | Burdisso bronzo nei 200 farfalla | “Non volevo gareggiare”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Federicovince la medaglia dinei 200alle Olimpiadi di. L’azzurro ha chiuso in 1’54?45, dietro all’imprendibile ungherese Kristof Milak, oro e record olimpico con il tempo di 1’51?25. Argento al giapponese Tomoru Honda in 1’53?73. “Ho avuto molto stress addosso, nonnemmeno fare la gara”, confessa il 19enne di Pavia ai microfoni della Rai dopo l’exploit. “E’ andata molto bene, ma devo ancora rendermi conto del risultato. Non è stato uno dei miei migliori risultati a livello di tempo, ma in queste finali conta mettere la mano davanti e e ce l’ho ...

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede

... TIRO A VOLO, JESSICA ROSSI FA 25/25 IN PRIMA SERIE FOSSA Ore 4.06 BURDISSO 'TROPPO STRESS, NON VOLEVO FARE LA GARA' Ore 3.50 BURDISSO È BRONZO NEI 200 FARFALLA Alle Olimpiadi diFederico ...Federica Pellegrini, dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di, ai microfoni della Rai non riesce a trattenere le lacrime nell'intervista con Elisabetta ...Il poker tricolore ha comunque confezionato la miglior prova italiana nella specialità in un Olimpiade, da Amsterdam 1928. foto: Martina Gymnastic Sfuma di un soffio il podio, e quindi una medaglia, p ...E' già storica medaglia per il pugilato femminile italiano. Irma Testa è in semifinale, e quindi come minimo bronzo, a Tokyo 2020 nella categoria dei pesi piuma. (ANSA) ...