Tale e Quale Show, Stefano Sala rifiuta di partecipare : le strane motivazioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il cast di Tale e Quale Show 2021 è stato reso uffciale pochi giorni fa e non sono mancate alcune polemiche. Stefano Sala, dopo aver rinunciato a partecipare la programma, spiegato le motivazioni per cui ha preferito altre attività utili per la sua carriera. Secondo l’ex gieffino il programma è adatto solo per persone che sono ormai agli sgoccioli del loro lavoro in tv. Le sue parole sono apparse come una frecciatina per tutti i partecipanti al varietà, in particolar modo per coloro che sono agli esordi. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il cast di2021 è stato reso uffciale pochi giorni fa e non sono mancate alcune polemiche., dopo aver rinunciato ala programma, spiegato leper cui ha preferito altre attività utili per la sua carriera. Secondo l’ex gieffino il programma è adatto solo per persone che sono ormai agli sgoccioli del loro lavoro in tv. Le sue parole sono apparse come una frecciatina per tutti i partecipanti al varietà, in particolar modo per coloro che sono agli esordi. ...

Advertising

VanityFairIt : Ecco il cast dell'undicesima edizione di «Tale e Quale Show», al via il 17 settembre in prima serata su Raiuno - TV_Italiana : #TaleeQualeShow dice addio alle accuse di #blackface: ecco come. - Ariel2575 : RT @Zippo88lrr: @kesause Esatto. Nel momento in cui ti inetti il vaccino, sei protetto, ma per poco tempo. Svanita l'immunità, sei in bragh… - Marycompagnone : @liuk_00 Il mio pensiero da sempre lo hanno usato per tornare in TV.. la mma tale e quale e lui sicuro un programma… - SerieTvserie : Carlo Conti: “Ecco come ho risolto il problema della blackface a Tale e quale show” -