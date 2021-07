“Sintomi e campanelli d’allarme: quando rivolgersi al neurochirurgo” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fra i tanti percorsi presenti all’interno della Neurologia, in Habilita Poliambulatorio San Marco di Bergamo è possibile sottoporsi a visite specialistiche neurochirurgiche e neuro oncologiche. La dottoressa Rossella Merli segue questo ambulatorio. Le abbiamo chiesto di illustrarci la tipologia di pazienti che solitamente si rivolgono a lei per un consulto. “Io sono specialista sia in neurologia che in neurochirurgia. Ho lavorato per 40 anni nell’ambito della neurochirurgia, prima agli Ospedali Riuniti, poi in ASST Papa Giovanni XXIII. La neurochirurgia – spiega la dottoressa Merli – è una branca della medicina che si occupa dei trattamenti chirurgici di patologie del sistema nervoso ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fra i tanti percorsi presenti all’interno della Neurologia, in Habilita Poliambulatorio San Marco di Bergamo è possibile sottoporsi a visite specialistiche neurochirurgiche e neuro oncologiche. La dottoressa Rossella Merli segue questo ambulatorio. Le abbiamo chiesto di illustrarci la tipologia di pazienti che solitamente si rivolgono a lei per un consulto. “Io sono specialista sia in neurologia che in neurochirurgia. Ho lavorato per 40 anni nell’ambito della neurochirurgia, prima agli Ospedali Riuniti, poi in ASST Papa Giovanni XXIII. La neurochirurgia – spiega la dottoressa Merli – è una branca della medicina che si occupa dei trattamenti chirurgici di patologie del sistema nervoso ...

Advertising

SaluteLab : ?? Cancro al pancreas? Conosci le cause e i campanelli d'allarme? Informati qui ?? - SaluteLab : ?? Cancro alla vescica? Conosci le cause e i campanelli d'allarme? Informati qui ?? - SaluteLab : ?? Occlusione intestinale, quali sono i campanelli d'allarme? E le cause? Informati qui ?? - FederAnziani_FA : RT @FederAnziani: #Ipercolesterolemia Quali i sintomi per riconoscerla? Il colesterolo non causa sintomi, non ci sono campanelli d’allarme… - FederAnziani : #Ipercolesterolemia Quali i sintomi per riconoscerla? Il colesterolo non causa sintomi, non ci sono campanelli d’al… -