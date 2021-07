Scuola: Bianchi, a settembre si torna tutti in presenza (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Ne usciamo tornando a settembre tutti in presenza". Così il ministro dell'Istruzione, Patrio Bianchi, in un'intervista a Radio1. "Sono ottimista perché vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo". Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Ne usciamondo ain". Così il ministro dell'Istruzione, Patrio, in un'intervista a Radio1. "Sono ottimista perché vedo che noistiamo lavorando moltissimo".

