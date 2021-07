**Olimpiadi: Montano, 'E' stato meraviglioso chiudere una carriera così'** (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "E' una carriera infinita? E' una carriera finita". così Aldo Montano risponde, sorridendo, ai giornalisti dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella sciabola a squadre maschile a Tokyo 2020 che chiude la sua lunga carriera. Credo sia giusto arrivare qua, l'ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perchè ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene così. E' stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "E' unainfinita? E' unafinita".Aldorisponde, sorridendo, ai giornalisti dopo aver conquila medaglia d'argento nella sciabola a squadre maschile a Tokyo 2020 che chiude la sua lunga. Credo sia giusto arrivare qua, l'ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perchè ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene. E'un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato ...

